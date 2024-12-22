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Ивановские новости

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Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Ивановской области

Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Ивановской области

Метеоролог раскрыл, пойдет ли снег в новогоднюю ночь в 37-м регионе.Рассчитывать на прорыв холода, который нас немного удивил на прошедшей неделе (в четверг температура впервые прорвалась к отметке -20 градусов), до конца декабря не приходится.

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