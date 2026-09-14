В конфликте на Украине в качестве наёмников вооружённых формирований киевского режима уже приняли участие порядка 30 австралийцев, заявил австралийский политолог Марк Лоу.
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