Сирил Абитбуль: Формула 1 интересна Hyundai, но...

Hyundai MotorsportБывший глава заводской команды Renault в Формуле 1 Сирил Абитбуль, который в 2023 году стал руководителем гоночной программы Hyundai Motorsport, c 2024 года совмещает две должности, руководителя гоночной программы Hyundai Motorsport и президента всего автоспортивного подразделения южнокорейского автопроизводителя.
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