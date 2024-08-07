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Сирил Абитбуль: Формула 1 интересна Hyundai, но...

Сирил Абитбуль: Формула 1 интересна Hyundai, но...

Hyundai MotorsportБывший глава заводской команды Renault в Формуле 1 Сирил Абитбуль, который в 2023 году стал руководителем гоночной программы Hyundai Motorsport, c 2024 года совмещает две должности, руководителя гоночной программы Hyundai Motorsport и президента всего автоспортивного подразделения южнокорейского автопроизводителя.

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