Сирил Абитбуль: Формула 1 интересна Hyundai, но...

Hyundai MotorsportБывший глава заводской команды Renault в Формуле 1 Сирил Абитбуль, который в 2023 году стал руководителем гоночной программы Hyundai Motorsport, c 2024 года совмещает две должности, руководителя гоночной программы Hyundai Motorsport и президента всего автоспортивного подразделения южнокорейского автопроизводителя.