«Не повторяйте ошибок»: глава Альметьевска призвала улучшить качество работ во дворах

На общегородском совещании руководитель исполнительного комитета Альметьевского района РТ Гюзель Хабутдинова акцентировала внимание на необходимости повышения качества выполнения работ в рамках республиканской программы «Наш двор».
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