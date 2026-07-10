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Единственной дочери Дэвида и Виктории Бекхэм исполнилось 15 лет

Единственной дочери Дэвида и Виктории Бекхэм исполнилось 15 лет

10 июля младшей из четырех детей Бекхэм исполняется 15 лет. Гордые родители поделились трогательным посланием к своей единственной дочери и порадовали поклонников множеством фотографий, которые раньше не видела широкая публика.

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