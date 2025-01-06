В Башкирии полицейские предотвратили мошенничество

В адрес начальника Управления МВД России по Псковской области поступила благодарность от жительницы Пыталовского района, которая выразила признательность старшему лейтенанту внутренней службы Олегу Кондратьеву, старшему специалисту направления тылового обеспечения Отделения МВД России по Пыталовскому району и майору полиции Эльвире Мамошиной, дознавателю группы дознания этого же отделения за оперативное реагирование и помощь в предотвращении мошенничества.