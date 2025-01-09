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Генсек НАТО Рютте захотел убедить Трампа упростить доступ к рынку вооружений США

Генсек НАТО Рютте захотел убедить Трампа упростить доступ к рынку вооружений США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что намерен убедить избранного президента США Дональда Трампа предоставить европейским партнерам упрощенный доступ на рынок американской военной промышленности.

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