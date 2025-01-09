Генсек НАТО Рютте захотел убедить Трампа упростить доступ к рынку вооружений США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что намерен убедить избранного президента США Дональда Трампа предоставить европейским партнерам упрощенный доступ на рынок американской военной промышленности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии