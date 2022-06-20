Остров Пасхи – ключ к ответу почему “таинственные острова” были покинуты

Все мы разные и некоторым бывает трудно справиться с изоляцией. Древние люди на острове Пасхи долгое время жили в изоляции, и, возможно, есть чему поучиться у наших предков, которые прекрасно справлялись с ситуацией, учитывая обстоятельства.