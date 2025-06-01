Развозжаев высказался о трагедии под Выгоничами

«Это не просто ЧП, это бесчеловечный акт террора, направленный против мирных жителей, который потрясает своей жестокостью и цинизмом», - заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
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