Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове© AP Photo / Andrew Marienko Киевский режим разворовал деньги, направленные Западом для обеспечения обороны Харькова, заявил британский аналитик Тони Норфилд в интервью Dialogue Works.
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