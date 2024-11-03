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Лубинец запросил списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец запросил списки пленных, которых Россия готова обменять.

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