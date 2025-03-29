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Отставка в Колумбийском университете: причина - пропалестинские протесты

Отставка в Колумбийском университете: причина - пропалестинские протесты

Временный президент Колумбийского университета Катрина Армстронг уходит в отставку под давлением из-за пропалестинских протестов.

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