В Ростове фасад рухнул у здания мэрии: тротуар не огородили

После обрушения фрагментов балконов на тротуар возле дома №44 на улице Семашко в Ростове, где расположен технический отдел городского Управления капитального строительства, опасный участок не оградили, хотя обломки убрали утром 6 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Песвдонародная":...
- Вот и всё. Венгри...
- M Люди в Киеве снов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым