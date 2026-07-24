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SPLETNIK

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"Если ей не нравился мой член — мы расстались. Должна радоваться". Рэпер 9mice ответил на обвинения падчерицы Ивана Урганта в абьюзе

"Если ей не нравился мой член — мы расстались. Должна радоваться". Рэпер 9mice ответил на обвинения падчерицы Ивана Урганта в абьюзе

25-летний рэпер 9mice (настоящее имя – Сергей Дмитриев), которого "отменяют" после того, как падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе и другие бывшие девушки обвинили его в абьюзе, впервые прокомментировал ситуацию.

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