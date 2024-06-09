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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камавинга о Мбаппе: «Реал» – идеальный клуб, логичное продолжение карьеры после «ПСЖ». Килиан хочет выиграть Лигу чемпионов»

«Переход в «Реал» – логичное продолжение его карьеры. Ему нужен был такой клуб после «ПСЖ». У него есть личные цели, и «Реал» поможет Килиану.

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