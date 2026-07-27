Россияне установили рекорд по досрочному погашению ипотеки

В июне объем досрочных выплат достиг 130,6 млрд рублей — это максимальное значение для данного месяца за последние годы В последние два года в России снизилось количество случаев досрочного погашения ипотечных кредитов, однако в текущем году спрос на такие платежи значительно возрос.