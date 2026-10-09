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Новости Липецка

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Как болота спасают Россию от наводнений: главное из новой лекции «Акватории знаний» Росводресурсов

Как болота спасают Россию от наводнений: главное из новой лекции «Акватории знаний» Росводресурсов

Россия занимает первое место в мире по площади болот, на её территории расположено более 30% болот планеты, которые помогают защищать населённые пункты от подтоплений и сохраняют биоразнообразие.

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