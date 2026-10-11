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Business Daily

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Volkswagen представила электрический ID. Tiguan: преемника ID.4 с запасом хода до 600 км

Volkswagen представила электрический ID. Tiguan: преемника ID.4 с запасом хода до 600 км

Volkswagen показала новый электрический кроссовер ID. Tiguan, который сменит ID.4 и ID.5 в модельном ряду марки.

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