Крайне неуместно: премьер-министр Японии крупно оскандалилась

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити впервые допустила возможность отставки министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Кадзуо Яну.
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