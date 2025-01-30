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Русская весна

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Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за запуск китайских фонариков

Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за запуск китайских фонариков

За запуск китайских фонариков россиянам грозит наказание вплоть до уголовной ответственности. Об опасности такого увлечения предупредили в пресс-службе МЧС РФ.

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