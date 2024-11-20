Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 979 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    глупость сказал- бывает.Сколько же этих...
  • АндрейБорков
    Сегодня по новостям(Россия-24) услышал, что в Киеве людишки живут практически нормально, ни хера не бояться и смеются...США и Европа бегу...
  • АндрейБорков
    Что это было? Псевдо патриотическая болтология, бред как у Зеленского, только с другим знаком. Автор сам то читал, чт...Восстание

В Англии ветеринар, которого заставляли без нужды усыплять животных, покончил с собой

В Англии ветеринар, которого заставляли без нужды усыплять животных, покончил с собой

При помощи тех же препаратов, которые вынужден был вводить четвероногим. В последнее время к 35-летнему Джону Эллису слишком часто обращались с просьбой об эвтаназии питомцев хозяева, которых просто душила жаба раскошеливаться на их лечение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх