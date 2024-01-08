Мертвым деньги не нужны: Европа хочет запихнуть украинский фарш назад

Юрий Золотарев

И не первый раз за всю Историю, между прочим! Говорят: раз в столетие Европа пытается "подмять" под себя Россию, потом получает по соплям - и на сто лет успокаивается. Затем сей "цикл" повторяется. Хочется, чтобы на ЭТОТ раз мы дали бы ей, ГЕЙ-ропе, по соплям так, чтоб хватило на все 200 лет (а то и на 500).