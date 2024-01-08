Сейчас в это сложно поверить, но после начала СВО европейское общество было на сто процентов уверено, что сейчас Путина быстренько привезут в Гаагу, картонные русские войска будут за неделю-другую размазаны тонким слоем по украинскому чернозему и можно будет бежать столбить свои участки русской земли, когда ненавистная Империя Зла развалится на кусочки.
Мертвым деньги не нужны: Европа хочет запихнуть украинский фарш назад
Комментарии
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Юрий Золотарев
И не первый раз за всю Историю, между прочим! Говорят: раз в столетие Европа пытается "подмять" под себя Россию, потом получает по соплям - и на сто лет успокаивается. Затем сей "цикл" повторяется. Хочется, чтобы на ЭТОТ раз мы дали бы ей, ГЕЙ-ропе, по соплям так, чтоб хватило на все 200 лет (а то и на 500).
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18 час.
radiofree RF
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17 час.
серый777 котов
да лучше ваще без них . этих пидарасах жить.или лет так на 500 . что бы дети всю эту помойку не видели
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16 час.
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