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Мертвым деньги не нужны: Европа хочет запихнуть украинский фарш назад

Мертвым деньги не нужны: Европа хочет запихнуть украинский фарш назад

Сейчас в это сложно поверить, но после начала СВО европейское общество было на сто процентов уверено, что сейчас Путина быстренько привезут в Гаагу, картонные русские войска будут за неделю-другую размазаны тонким слоем по украинскому чернозему и можно будет бежать столбить свои участки русской земли, когда ненавистная Империя Зла развалится на кусочки.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
И не первый раз за всю Историю, между прочим! Говорят: раз в столетие Европа пытается &quot;подмять&quot; под  себя Россию, потом получает по соплям - и на сто лет успокаивается. Затем сей &quot;цикл&quot; повторяется. Хочется, чтобы на ЭТОТ раз мы дали бы ей, ГЕЙ-ропе, по соплям так, чтоб хватило на все 200 лет (а то и на 500).
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18 час.
radiofree RF
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17 час.
серый777 котов
да лучше ваще без них . этих пидарасах жить.или лет так на 500 . что бы дети всю эту помойку не видели
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16 час.

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