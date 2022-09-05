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Возможно Путин встретится с бывшей главой МИД Австрии на ВЭФ

Возможно Путин встретится с бывшей главой МИД Австрии на ВЭФ

Встреча президента России Владимира Путина и бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на восточном экономическом форуме (ВЭФ) не исключена, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 сентября на пресс-конференции.

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