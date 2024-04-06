ГУР Украины взяло ответственность за атаку на нефтепровод в районе Азова

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины взяло на себя ответственность за атаку на нефтепровод недалеко от населенного пункта Азов, который находится на юго-западе Ростовской области.
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