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ГУР Украины взяло ответственность за атаку на нефтепровод в районе Азова

ГУР Украины взяло ответственность за атаку на нефтепровод в районе Азова

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины взяло на себя ответственность за атаку на нефтепровод недалеко от населенного пункта Азов, который находится на юго-западе Ростовской области.

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