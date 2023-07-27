ФСБ сообщила о следах взрывчатки на еще одном иностранном судне, направлявшемся из Турции в Россию

Сотрудники ФСБ накануне, 26 июля, обнаружили следы взрывчатых веществ очередном иностранном судне, следовавшем из Турции в Россию; ранее оно могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины, считают в спецслужбе.