В РФ заменили большую часть зарубежного оборудования в отрасли радиовещания

РИАМО - 22 янв. По итогам 2023 года российские радиовещатели смогли заместить большую часть зарубежного оборудования, в том числе вытеснить с отечественного рынка иностранных производителей различного оборудования, куда входят передатчики, передающие антенны и прочее, пишет «Коммерсант».