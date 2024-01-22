В РФ заменили большую часть зарубежного оборудования в отрасли радиовещания

РИАМО - 22 янв. По итогам 2023 года российские радиовещатели смогли заместить большую часть зарубежного оборудования, в том числе вытеснить с отечественного рынка иностранных производителей различного оборудования, куда входят передатчики, передающие антенны и прочее, пишет «Коммерсант».
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