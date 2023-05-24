Военное обозрение

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В Пентагоне опровергли информацию о якобы передаче Украине американских истребителей F-16 перед контрнаступлением

В Пентагоне опровергли информацию о якобы передаче Украине американских истребителей F-16 перед контрнаступлением

Украина не получит истребители F-16 в ближайшее время, использование американских самолетов в планируемом контрнаступлении исключено.

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