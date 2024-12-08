Обстановка в Сирии: что известно к этому часу

За последние сутки резко обострилась ситуация в Сирии. Поступает различная противоречивая информация о ходе боестолкновений правительственных войск с подразделениями боевиков-повстанцев, различные государства мира активно включились в поиск дипломатического выхода из ситуации.
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