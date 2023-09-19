До 1 октября зрители канала «Карусель» проголосуют за тройки финалистов премии «Главные Герои – 2023»

Поддержать любимых героев и ведущих, а также определить лучшие песни и детские фильмы, ТВ-программы, познавательные, комедийные и развивающие мультсериалы можно на сайте телеканала и в сообществе «Карусели» во ВКонтакте.
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