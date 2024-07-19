В Беларуси захохлятского немца приговорили к смертной казни

Гражданин Германии Рико Криегер был приговорён к смертной казни Минским судом.Его обвинили по статьям: создание или участие в экстремистском формировании, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, агентурная деятельность, сознательная диверсия, наёмничество и акт терроризма.
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