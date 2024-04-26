5 признаков дочери, которая зависима от матери

Рассказываем, какую роль играют отношения с мамой в становлении человека как личности. Дакота Джонсон в фильме «Мадам Паутина» Фото Legion Media Теплые отношения в семье очень важны, но самостоятельность и самоопределение необходимы и значимы как для родителей, так и для детей .