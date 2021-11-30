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В Приморье из-за непогоды призвали отпустить работников по домам

Министерство по делам ГО и ЧС Приморья 30 ноября обратилось к руководителям организаций и предприятий с призывом в связи с непогодой отпустить работников по домам раньше, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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