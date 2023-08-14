Таджикистан будет проверять условия жизни своих трудовых мигрантов в России

ВВ Виктор Васильев пусть наводит порядок у себя, чтобы люди не уезжали. Нечего ему делать в России.

Валерий Шаракин Да у них у всех Российское гражданство, правда по русски не говорят, но все граждане России. Кого собрались проверять? И вообще: не нравится отношение и условия - домой!