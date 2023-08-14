Юрий Кот В Москву, Петербург, Уфу, Новосибирск и Екатеринбург будут направлены таджикские правительственные инспекции, которые выяснят, как живется специалистам из Таджикистана в этих российских городах и не возникают ли у них проблемы.
Таджикистан будет проверять условия жизни своих трудовых мигрантов в России
Комментарии
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Виктор Васильев
пусть наводит порядок у себя, чтобы люди не уезжали. Нечего ему делать в России.
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1 час.
Валерий Шаракин
Да у них у всех Российское гражданство, правда по русски не говорят, но все граждане России. Кого собрались проверять? И вообще: не нравится отношение и условия - домой!
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45 мин.
Виктор Здобнов
Они там в своём чуркестане ваще берега попутали??? Всех мигрантов за хер и нахер из страны!
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9 мин.
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