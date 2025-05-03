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Выставление оценок за поведение школьников: как будет работать пилотный проект

Выставление оценок за поведение школьников: как будет работать пилотный проект

Пилотный проект по введению оценок за поведение школьников будет запущен с нового учебного года в шести регионах РФ: Новгородской, Тульской, Ярославской областях, а также на территории Луганской Народной Республики, Республики Чечня и Республики Мордовия.

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