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Тульские новости

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Пенсионер из Тульской области перевёл мошенникам 900 тысяч рублей

Пенсионер из Тульской области перевёл мошенникам 900 тысяч рублей

Крупные финансовые потери понёс 70-летний житель города Новомосковска.Крупные финансовые потери понёс 70-летний житель города Новомосковска.

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