3 сентября 2026 года исполняется 85 лет со дня рождения Сергея Довлатова — ленинградского прозаика, который при жизни не издал на родине ни одной книги, а после смерти стал одним из самых читаемых русских писателей конца XX века.
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