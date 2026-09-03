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Культуромания

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Исполняется 85 лет со дня рождения Сергея Довлатова

Исполняется 85 лет со дня рождения Сергея Довлатова

3 сентября 2026 года исполняется 85 лет со дня рождения Сергея Довлатова — ленинградского прозаика, который при жизни не издал на родине ни одной книги, а после смерти стал одним из самых читаемых русских писателей конца XX века.

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