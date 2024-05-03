Умер Древарх Просветленный: ему было 59 лет

Рассказываем, от чего умер Древарх Просветленный, которому было 59 лет.Сегодня стало известно о том, что умер один из главных городских фриков и защитников природы - Андрей Христофоров (Древарх Просветленный).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии