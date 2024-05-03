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Умер Древарх Просветленный: ему было 59 лет

Умер Древарх Просветленный: ему было 59 лет

Рассказываем, от чего умер Древарх Просветленный, которому было 59 лет.Сегодня стало известно о том, что умер один из главных городских фриков и защитников природы - Андрей Христофоров (Древарх Просветленный).

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