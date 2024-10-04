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Закон, порядок, государство

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Забайкальским линейным управлением МВД России на транспорте подведены итоги детского месячника «Уступи дорогу поездам!»

В рамках детского месячника «Уступи дорогу поездам!» сотрудники Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте в сентябре текущего года провели ряд мероприятий, направленных на формирование у детей навыков безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры.

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