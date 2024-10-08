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Царьград

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The Financial Time: Запад склоняет Киев к переговорам с Россией

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Комментарии
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Иван
только полная и безоговорочная капитуляция киевской мрази!
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