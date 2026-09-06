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Нержавеющая сталь после модификации выдерживает 1700 мВ в морской воде — компоненты электролизёров подешевеют в 40 раз

Нержавеющая сталь после модификации выдерживает 1700 мВ в морской воде — компоненты электролизёров подешевеют в 40 раз

Учёные из Гонконга создали сплав с двойной пассивацией на основе марганца: он заменяет титан с золотым покрытием в производстве «зелёного» водорода Группа учёных из Университета Гонконга разработала сплав под названием "stainless steel for hydrogen" — SS-H₂.

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