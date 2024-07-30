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Экс-подполковник СБУ Прозоров: Киев может устроить провокации с вторжением в РФ

Экс-подполковник СБУ Прозоров: Киев может устроить провокации с вторжением в РФ

Россию предупредили, что Украина может устроить новые провокации с «вторжениями» на территорию РФ, чтобы укрепить свои позиции перед предстоящими мирными переговорами и продемонстрировать западным союзникам собственную значимость.

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