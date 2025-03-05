В Новосибирске простятся с музыкантом Александром Церпятой

Сегодня в Новосибирске простятся с известным музыкантом Александром Церпятой. Об этом сообщает НГС. Прощание пройдет в Новосибирске по адресу: улица Немировича-Данченко 134, прощальный зал 1, с 12 до 14 часов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии