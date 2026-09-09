Россиян предупредили, что аппаратные процедуры не заменяют упражнения и реабилитацию

Физиотерапия помогает уменьшить боль и подготовиться к восстановлению, но не может заменить движение и активную реабилитацию, рассказали врачи Елена Павлова и Елена Петрова, сообщает газета «Известия» .
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