«Потеряем очень много людей!» На Украине запаниковали из-за возможного решения Маска

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск, которому принадлежит критически важная для ВСУ сеть интернет-спутников Starlink, может полностью лишить украинских военных средств связи, заявила глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.
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