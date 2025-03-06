Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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«Потеряем очень много людей!» На Украине запаниковали из-за возможного решения Маска

«Потеряем очень много людей!» На Украине запаниковали из-за возможного решения Маска

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск, которому принадлежит критически важная для ВСУ сеть интернет-спутников Starlink, может полностью лишить украинских военных средств связи, заявила глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.

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