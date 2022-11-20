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Чемпионат Турции. «Газиантеп» встретится с «Бешикташем», «Фенербахче» – с «Тофашем»

В воскресенье, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча. «Газиантеп» встретится с «Бешикташем», «Фенербахче» – с «Тофашем».

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