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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Промойте эти Авгиевы конюшни, чтоб ни один ребенок не был вовлечен в этот позор и ад». Биатлонист Бабиков после статьи Спортса’’ высказался о деле тренера Чегина в легкой атлетике

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков эмоционально отреагировал на новое расследование Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в легкой атлетике.

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