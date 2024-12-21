Вступят в новую эру: людей какого возраста ждут кардинальные перемены в 2025 Алёна ЮрьеваВлияние планет на нашу жизнь нельзя недооценивать, особенно когда речь идет о сильнейших небесных телах, таких как Сатурн и Нептун.
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