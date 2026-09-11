Путин: госпереворот на Украине в 2014 году стал причиной нынешнего кризиса

Экс-президент Украины Виктор Янукович мог совершить множество ошибок, однако переворот 2014 года стал перевопричиной нынешнего кризиса в стране.
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