В Смоленске подведены итоги благотворительной выставки-раздачи животных «Обрети друга»

Акция, в рамках которой смоляне также получили консультации от кинологов, прошла в рамках проекта «Единой России» «Защита животного мира» Благотворительная выставка-раздача бездомных животных «Обрети друга» состоялась в центре Смоленска в рамках проекта «Единой России» «Защита животного мира».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МС В 2026 году 36 см...
- Стала известна ст...
- Смоленский автомо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым