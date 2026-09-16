В Смоленске подведены итоги благотворительной выставки-раздачи животных «Обрети друга»

Акция, в рамках которой смоляне также получили консультации от кинологов, прошла в рамках проекта «Единой России» «Защита животного мира» Благотворительная выставка-раздача бездомных животных «Обрети друга» состоялась в центре Смоленска в рамках проекта «Единой России» «Защита животного мира».