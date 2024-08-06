Убойные комплексы ЯНАО ждут изменения в субсидировании

Власти ЯНАО намерены изменить условия субсидирования на заготовку мяса северного оленя. После завершения рабочих поездок к тундровикам в департаменте АПК провели встречу с руководителями убойных комплексов и службы ветеринарии.
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